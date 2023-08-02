ユニットコムは8月1日、iiyama PCから第13世代Intel Core プロセッサーと光学ドライブを搭載する15.6型ノートPC（2モデル）を発表した。7月27日より発売を開始している。全モデルBTOに対応し、標準構成価格は149,980円から。

iiyama PC、第13世代Coreプロセッサと光学ドライブを搭載する15.6型ノートPC

今回発売するのは、光学ドライブを標準で搭載する15.6型ノートPC。CPUには第13世代Intel Coreプロセッサを搭載し、普段使いはもちろんのこと、軽量なゲームのプレイ、写真編集、DTMなどで高いパフォーマンスを発揮する。DVD再生ソフトを導入すればDVD視聴にも使える。きょう体は、MIL-STD-810G準拠の基準をクリアしており堅牢性も高い。

LEVEL-15FH125-i5-UXSX [Windows 11 Home]

LEVEL-15FH125-i5-UXSX [Windows 11 Home]

LEVEL-15FH125-i5-UXSXは、Intel Core i5-1335U（最大4.6GHz）を搭載するLEVEL∞ N-Classの15.6型ゲーミングノートPC。標準構成価格は106,800円。

主な仕様は、メモリがDDR4-3200 16GB（8GB×2）、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがIntel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Home 64bit。ディスプレイ解像度は1,920×1,080ドット（非光沢）。

無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5。インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.0×2、USB 2.0×1、HDMI×1、D-sub×1、100万画素Webカメラ、SDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約2.7時間。本体サイズは約W361×D256×H31.4mm、重さは約2.06kg。

SENSE-15FH125-i5-UXSX [Windows 11 Home]

SENSE-15FH125-i5-UXSX [Windows 11 Home]

SENSE-15FH125-i5-UXSXは、クリエイター向けシリーズ「SENSE∞」の15.6型ノートPC。標準構成価格は106,800円。主な仕様はほぼ共通。