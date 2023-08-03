エムエスアイコンピュータージャパンは8月3日、NVIDIA Studioに準拠するノートPC新製品として、17.3型「Stealth-17Studio-A13VG-4403JP」と16型「Prestige-16Studio-A13VF-906JP」を発表した。価格はそれぞれ400,000円、339,800円。
Stealth-17Studio-A13VG-4403JP
Stealth-17Studio-A13VG-4403JPは、第13世代Intel Core i9-13900H、64GBメモリ、M.2 NVMe 1TB SSD、NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptopを搭載するゲーミングノートPC。ディスプレイは17.3型の大画面で、4K解像度で120Hzの高速駆動をサポート・DCI-P3相当の正確な色表現を行える。
Prestige-16Studio-A13VF-906JP
Prestige-16Studio-A13VF-906JPは、第13世代Intel Core i7-13700H、LPDDR5 32GBメモリ、M.2 NVMe 1TB SSD、NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptopを搭載するノートPC。ディスプレイは16がtサイズで、ミニLED仕様のバックライトを搭載するWQXGA解像度。165hz駆動をサポートし、なめらかな画面表示で利用できる。