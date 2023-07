PC版『ラチェクラ』、DirectStorage 1.2搭載でハードディスクすらサポート？

きたる7月27日に発売予定の『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』Steam版は、最小構成においてハードディスクすらサポートするという。Steam内のニュースハブでは既に削除されているが、システムの推奨構成についてのインフォグラフィックで表示されていた。

『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』は、PlayStation 5が新しく搭載した超高速ストレージシステムのデモとしても用いられたゲームタイトルのひとつだ。PlayStation 5では新しい圧縮/解凍アルゴリズムを組み合わせたことで強力なI/O帯域を実現しており、従来機やPCよりもはるかに高速なデータ転送をゲームのためだけに利用可能。同作ではこの新機能を生かした真新しい表現が特徴になっており、これまでのゲーム機では不可能なほど高速で風景・マップ・グラフィックが移り変わる様子をゲーム内に実装することができていた。

そのようにPlayStation 5の独自機能を用いていた同作が、SteamからPC向けにも展開されることになる。PC向けの移植にあたってはNVIDIA DLSS・AMD FSR 2、Intel XeSSをすべてサポートしており、さらにレイトレーシング・グラフィックスも搭載。ウルトラワイドモニターでも快適にプレイできるよう配慮され、フレームレートのリミッターもアンロックされているという。

ウルトラワイドモニター対応

NVIDIA DLSS・AMD FSR 2、Intel XeSSをサポート。DLSSはフレーム生成も利用できる

フレームレートは無制限

反射とシャドウはレイトレーシングでさらに忠実度を向上

そんなPC版の同作において、Steamのニュースハブにおいてシステムの推奨構成についてデータが掲載されていた(現在は削除済み)。4K/60pでは強力なシステムが必要とされているが、ミニマム(最小)構成ではHDDすらサポートに追加されている点が要注目。PS5の超高速ストレージで実現されていた同作は、HDDでも遊べる…のかもしれない。

既に削除されたシステム要件

これについてThe Vergeは、既に削除されたニュース投稿を引用して「ラチェット&クランク パラレル・トラブルはDirectStorage 1.2を搭載して提供される最初のゲームとのことだ」と述べている。なお、DirectStorage自体は『FORSPOKEN』ですでに提供提供されているといわれており、HDDのサポートを追加したバージョン1.2の搭載が真新しいものになったものとみられる。

『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』は日本で7月27日に発売予定。すでにSteam上に製品ページが開設されており、7,590円で予約購入できる。

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed and created by Insomniac Games, Inc. PC version by Nixxes Software BV.