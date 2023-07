Cygamesは、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー(ウマ娘)』にて、新育成シナリオ「Reach for the stars プロジェクトL'Arc」を発表した。

「Reach for the stars プロジェクトL'Arc」は、世界最高峰のレース『凱旋門賞』を舞台にした新育成シナリオ。8月下旬に追加される予定だ。詳細は後日発表される。

また、7月21日からゲーム内「ウマうたジュークボックス」に「5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」のセットリストを追加予定。2023年7月16日21時から7月21日11時59分まで、「ウマ娘 プリティーダービー 5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -WISH- 」のDAY2公演の開催を記念して、1人1回限定で有償ジュエル1500個を使って引ける「★3確定GO BEYOND -WISH- ライブ記念ガチャ DAY2」を開催する。

そのほか、9月17日にポートメッセなごや 第1展示館で開催する「5th EVENT ARENA TOUR GO BEYOND -GAZE- 」DAY2に、上田瞳さん(ゴールドシップ役)、篠原侑さん(カレンチャン役)、大和田仁美さん(スマートファルコン役)、首藤志奈さん(ハルウララ役)、ファイルーズあいさん(シリウスシンボリ役)の追加出走が決定した。

© Cygames, Inc.