ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、プレイステーションをもっと楽しむトーク番組PlayStation Presents「PLAY! PLAY! PLAY!」において、イベント『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』SPECIAL BRIEFINGを8月18日に東京にて開催する。

イベントでは、8月25日発売予定の『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』について、MCの松嶋初音さんと開発者によるトークを交えながら、ゲームプレイのライブ配信を実施。イベント参加者は、ライブ配信を生で観覧できるだけでなく、PS5版を試遊することができる。体験時間は1人30分を予定。ノベルティをプレゼントも用意する。

参加は無料。専用フォームからの事前応募制(応募多数の場合は抽選)。申し込みの受付は7月23日23時59分まで。

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.