Amazonプライムデーと先行セールに合わせ、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDやmicroSDカード、USBメモリーなどが特価になっています。セールは7月12日いっぱいまで。
セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。
|シリーズ名
|型番
|概要
|WD Element Desktop
|WDBBKG0180HBK-JESN
|18TBの大容量外付けハードディスク
|My Book Duo
|WDBFBE0360JBK-JEEX
|RAID対応の大容量36TBハードディスク
|My Passport
|WDBPKJ0050BWT-WESN
|ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
|Portable SSD Extreme E61
|SDSSDE61-4T00-GH25
|サンディスクブランドのポータブルSSD
|Ultra Fit USB Flash
|SDCZ430-256G-J57
|256GBの大容量USBメモリー、持ち運びに便利なコンパクトデザイン
|Ultra microSD Card
|SDSQUA4-1T00-EPK
|Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
|Extreme microSD Card
|SDSQXAV-256G-GH3MA
|4K動画の撮影に最適なU3対応の高速microSDカード
|WD_BLACK SN770 NVMe SSD
|WDS200T3X0E-EC
|最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
|WD_BLACK SN850X NVMe SSD
|WDS400T2X0E-EC
|PCIe Gen4 x4対応の高速SSD
|WD_BLACK SN850X NVMe SSD With Heatsink
|WDS200T2XHE-EC
|PlayStation 5と互換性を持つヒートシンク搭載SSD
|WD Blue HDD 3.5
|WD80EAZZ-EC
|新製品のCMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク
|WD Red Plus HDD 3.5
|WD140EFGX-EC
|NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ