Amazonプライムデーと先行セールに合わせ、ウエスタンデジタルがストレージ製品をセール特価で販売しています。今回も、大容量HDDやmicroSDカード、USBメモリーなどが特価になっています。セールは7月12日いっぱいまで。

  • ウエスタンデジタルがAmazonプライムデーでさまざまなストレージをセール価格で販売。大容量microSDカードも安く買うチャンス

セール対象のおもな製品シリーズは以下の通りで、さまざまな容量を用意します。販売数量は限りがあるため、規定数量に達した場合は割引が終了になることもあります。

シリーズ名 型番 概要
WD Element Desktop WDBBKG0180HBK-JESN 18TBの大容量外付けハードディスク
My Book Duo WDBFBE0360JBK-JEEX RAID対応の大容量36TBハードディスク
My Passport WDBPKJ0050BWT-WESN ポータブルでは最大容量となる5TBのハードディスク。暗号化に対応
Portable SSD Extreme E61 SDSSDE61-4T00-GH25 サンディスクブランドのポータブルSSD
Ultra Fit USB Flash SDCZ430-256G-J57 256GBの大容量USBメモリー、持ち運びに便利なコンパクトデザイン
Ultra microSD Card SDSQUA4-1T00-EPK Switchやスマホの容量アップに向くサンディスクブランドのmicroSDカード
Extreme microSD Card SDSQXAV-256G-GH3MA 4K動画の撮影に最適なU3対応の高速microSDカード
WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS200T3X0E-EC 最大5,150MB/秒の高速M.2 PCIe Gen4 x4 SSD
WD_BLACK SN850X NVMe SSD WDS400T2X0E-EC PCIe Gen4 x4対応の高速SSD
WD_BLACK SN850X NVMe SSD With Heatsink WDS200T2XHE-EC PlayStation 5と互換性を持つヒートシンク搭載SSD
WD Blue HDD 3.5 WD80EAZZ-EC 新製品のCMRドライブ採用のWD Blue 3.5インチハードディスク
WD Red Plus HDD 3.5 WD140EFGX-EC NAS向けのWD Red Plusハードディスクドライブ