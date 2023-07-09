Amazonプライムデーと先行セールに合わせ、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）がセール対象となっています。HHKBはProfessional HYBRID Type-Sが3,000円引きになり、なんと真っ白な雪モデルもセールの対象に！　セールは7月12日いっぱいまで。

  • Amazonプライムデーで、HHKB Professional HYBRID Type-Sが3,000円引きに！　あの雪モデルもセール対象となる

セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。HHKB以外に、REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」も最大10,050円引きで購入できます。

  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
  • PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS