Amazonプライムデーと先行セールに合わせ、PFUの小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）がセール対象となっています。HHKBはProfessional HYBRID Type-Sが3,000円引きになり、なんと真っ白な雪モデルもセールの対象に！ セールは7月12日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。HHKB以外に、REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」も最大10,050円引きで購入できます。
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
- PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS