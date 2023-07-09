東プレは、7月9日から開始したAmazon.co.jpの有料会員向けセール「プライムデー先行セール」および、7月11日から開催する「プライムデー」の両セールで、高級キーボード「REALFORCE」シリーズ計42製品を10％オフ（最大3,498円割引）で販売する。期間は2023年7月12日まで。
今回のセールでは、「REALFORCE R3」キーボード42製品を全て10％オフで販売。通常価格20,900円～34,980円のところ、セール期間中は18,810円～31,482円で購入できる。割引額は2,090～3,498円。対象モデルのラインナップは以下の通り。
R3キーボード 日本語配列 12モデル（10％オフ）
- R3HA11
- R3HA12
- R3HA13
- R3HA21
- R3HA22
- R3HA23
- R3HC11
- R3HC12
- R3HC13
- R3HC21
- R3HC22
- R3HC23
R3 キーボード Mac用配列 8モデル（10％オフ）
- R3HE11
- R3HE21
- R3HG11
- R3HG21
- R3HF11
- R3HF21
- R3HH11
- R3HH21
R3 キーボード 有線 4モデル（10％オフ）
- R3UA11
- R3UA21
- R3UC11
- R3UC21
R3Sキーボード 日本語配列 12モデル（10％オフ）
- R3SA11
- R3SA12
- R3SA13
- R3SA21
- R3SA31
- R3SA41
- R3SC11
- R3SC12
- R3SC13
- R3SC21
- R3SC31
- R3SC41
R3Sキーボード 英語配列 6モデル（10％オフ）
- R3SB11
- R3SB13
- R3SB31
- R3SD11
- R3SD13
- R3SD31