SB C&Sは6月21日、米国VOYETRA TURTLE BEACHが展開するTurtle Beachの「Stealthシリーズ」から、ワイヤレスアンプ内蔵のゲーミングヘッドセット「Stealth 600 Gen 2 USB」と、リバーシブルタイプのゲーミングチャットヘッドセット「Recon Chat」を発表した。

Stealth 600 Gen 2 USBは7月14日、Recon Chatは6月23日から発売する。TURTLE BEACH 公式ストア、SoftBank SELECTION オンラインショップ、Amazonにおいて本日から予約受付を開始した。価格はオープンで、店頭予想価格はStealth 600 Gen 2 USBが12,980円、Recon Chatは1,980円。

Stealth 600 Gen 2 USB（左）とRecon Chat（右）

Stealth 600 Gen 2 USB

「Stealth 600 Gen 2 USB」はブラックとホワイトの2色展開

「Stealth 600 Gen 2 USB」は、PlayStation 5やPlayStation 4、PlayStation 4 Proに対応したワイヤレスアンプ内蔵のゲーミングヘッドセット。バッテリーは24時間以上持続し、わずか15分の充電で約8時間利用できる急速充電に対応。

独自のラグフリー2.4GHzワイヤレス技術により、低遅延接続が可能。スピーカー口径は50mmで臨場感あふれる空間オーディオを体感でき、第2世代の大型なフリップトゥミュートマイクにより、明瞭度の高いチャット環境を実現したとする。

ヘッドセットは眼鏡に優しいソフトなイヤークッションを採用。小さい音をはっきり聴かせる独自技術「Superhuman Hearing」に対応する。

Stealth 600 Gen 2 USBの外観

Stealth 600 Gen 2 USBの主な仕様は、スピーカーが50mmNanoclearネオジムドライバー、周波数レスポンスが20Hz〜20kHz、マイクはフリップアップ式オムニディレクショナル、イヤーカップデザインはオーバーイヤー（クローズド）、イヤークッションはファブリックとフォームクッション。

付属品は、ワイヤレスMiniUSBトランスミッター、USB-C充電ケーブル、クイックスタートガイド（英語)、Turtle Beach ステッカー。互換性はPlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Pro、PC（Windows／Mac）に対応。カラーはブラックとホワイトの2種類。

Recon Chat

Recon Chat

「Recon Chat」は、Xbox OneやXbox Series X|S向けに開発された、コンソール用のチャットヘッドセット。軽量で左右どちらの向きでも使えるリバーシブルタイプ。 テレビやゲームオーディオが聞き取りやすいオープンイヤーカップを備え、独自のメガネに優しいオーバーイヤーデザインを採用した。

スピーカー口径は40mmで、他のプレイヤーのチャット音声がはっきりと聞こえ、高感度マイクであらゆる指示をクリアに届けられるとする。3.5mmジャックでXbox OneやXbox Series X|Sと簡単に接続でき、インラインコントロールでマイクのミュートやチャット音量を操作可能。

Recon Chatの外観

Recon Chatの主な仕様は、スピーカーが40mmネオジムドライバー、周波数レスポンスが80Hz〜10kHz、マイクは無指向性ブームマイク、バッテリーは1回の充電で24時間以上の使用が可能、イヤーカップデザインはオーバーイヤー（オープン）、イヤークッションがフォームクッション付き生地（黒）。

付属品はマイクおよび3.5mmケーブル付きイヤーカップ、クイックスタートガイド（英語）。互換性はXbox One、Xbox Series X|S、3.5mmヘッドセットジャックを搭載したPlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 4 Proコントローラー、3.5mm接続のPC（Windows／Mac）、モバイル／タブレット端末。