ユービーアイソフトは、オープンワールド・レーシングゲーム「ザ クルー」の最新作『ザ クルー:モーターフェス』を2023年9月14日に発売する。6月13日に予約受付を開始した。オンライン専用のタイトルで、最大32名までのプレイに対応する。プラットフォームによっては、オンラインマルチプレイを利用するために別途有料サービスへの加入が必要だ。

プラットフォームは、PlayStation 5(PS5)、PlayStation 4(PS4)、Xbox Series X|S、Xbox One、Windows PC(Ubisoft Store / Epic Games Store)。サブスクリプションサービスUbisoft+(Ubisoft Connect / Xbox)でもプレイできる。

『ザ クルー:モーターフェス』の舞台はハワイ諸島のオアフ島。ホノルルの街、灰が舞う火山、緑豊かな熱帯雨林、曲がりくねった山道での走行を楽しめる。

発売時には12種類以上のゲームモード「PLAYLIST」を用意。アメリカンマッスルカーで勝利を目指し、日本をイメージしたナイトレースにチャレンジしたり、GPSやアシストドライブなどがなかった年代物の伝説のクラシックカーで大会に出場したりできる。

また、発売時のマシンの種類は610以上。『ザ クルー2』を持っている場合、コレクションの取り込みによって『ザ クルー2』で手に入れたコレクションを無料で取り込むことが可能だ。

そのほか、7月21日から7月23日までクローズドベータテストを実施する。参加方法など詳細は公式サイトを参照。

