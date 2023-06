スクウェア・エニックスは、ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2023」において『FINAL FANTASY VII REBIRTH(FF7リバース)』の最新トレーラーを公開した。

『FF7リバース』は、2020年4月に発売された『ファイナルファンタジーVII リメイク』に続く「ファイナルファンタジーVII リメイクプロジェクト」の第2作目。トレーラーは約3分半で、オープンワールドのフィールドを仲間と移動するシーンや、タークスとのバトルのほか、ユフィやコスモキャニオンのブーゲンハーゲンの姿などを確認できた。

また、映像の最後では発売時期を告知。PlayStation 5(PS5)で2024年に発売されることが明かされた。

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』Summer Game Fest 2023 トレーラー

そのほか、スマホ向けタイトル『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』の最新トレーラーの公開に加え、クローズドβテスト参加者の募集および事前登録を開始した。基本プレイ無料でアイテム課金型。配信時期は未定だ。

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』では、初めて明かされる若き日の英雄「セフィロス」に秘められた物語と共に、原作『FINAL FANTASY VII』と『CRISIS CORE-FINAL FANTASY VII-』が章立て配信で展開される。

クローズドβテストの募集期間は2023年6月9日から6月28日23時59分まで。テストの開催期間は2023年7月7日から7月14日15時59分までを予定する。募集人数は10,000人(iOS:5,000人、Android:5,000人)で、募集人数を上回る応募があった場合は抽選で決める。応募は特設サイトから行う。

『FINAL FANTASY VII EVER CRISIS』Summer Game Fest 2023 トレーラー

