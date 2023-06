「Nintendo Switch Online」に加入することで遊べる「ファミリーコンピュータ Nintendo Switch Online」、「スーパーファミコン Nintendo Switch Online」、「ゲームボーイ Nintendo Switch Online」のラインアップが更新された。

6月6日に追加されたのは、『スーパーウルトラベースボール』『バベルの塔』『コロコロカービィ』『メタファイト EX』の4タイトル。

『スーパーウルトラベースボール』は、1991年に発売されたスーパーファミコン用のスポーツゲーム。ボールが消える「消える魔球」や、バウンドする前のボールに触れた選手を気絶させる「流星打法」など、人間離れしたユニークなウルトラプレイを楽しめる。

ウルトラプレイを使うことができるウルトラリーグの6球団のほかに、普通の野球ゲームが楽しめるセンチュリーリーグ6球団、パラダイスリーグ6球団の計18球団のチームが登場。「エディット」では自分だけのオリジナルチームを作ることもできる。

『バベルの塔』は、1986年に発売されたファミリーコンピュータ用のパズル&アクションゲーム。考古学研究者で探検家のインディー・ボーグナインを操作して、頂上にある空中庭園を目指す。

不思議な石を運んで組みかえたり落としたりして、出口にたどりつくとステージクリア。フロアによっては敵が待ち構えていることもあり、石をぶつけて下敷きにして倒していく。

『コロコロカービィ』は、2000年に発売されたゲームボーイカラー用のアクションゲーム。「動きセンサーカートリッジ(加速度センサーを搭載したゲームボーイカラー用カートリッジ)」の機能をNintendo Switchで再現しており、Nintendo Switch本体またはコントローラーを傾けて遊べる。

『コロコロカービィ』操作紹介 [ゲームボーイ Nintendo Switch Online]

『メタファイト EX』は、2000年に発売されたゲームボーイカラー用のアクションゲーム。ラムダ銀河の人類を救うため、主人公のレオナルドは、伝説の戦闘万能車両「メタル・アタッカー」に乗り込み、危険な生き物たちが巣くう惑星シータに向かう。

高いジャンプ力と丈夫な装甲、そして強力な砲撃で、敵を蹴散らして進んでいく。狭い場所ではメタル・アタッカーを降りて行動。ダンジョン内ではトップビュー(上からの視点)に変わり、銃や手榴弾などで戦う。

