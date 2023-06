PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Days of Play 2023」が開催中だ。期間は2023年6月12日まで。

「Days of Play 2023」では、『EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition』を60%オフの5,200円で、『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク デジタルデラックスエディション』を23%オフの7,538円で、『グランツーリスモ7 25 周年アニバーサリーデジタルデラックスエディション』を30%オフの7,623円で、『Horizon Forbidden West(PS5/PS4)』を37%オフの5,474円で販売するなど、ゲーム本編や追加コンテンツを最大80%オフで展開する。

また、期間中は「PlayStation Plus 12 ヶ月利用権」を25%オフで販売。各プラン(エッセンシャル/エクストラ/プレミアム)への新規加入や、加入中プランの12ヶ月延長、PlayStation Plus エクストラおよびプレミアムプランへのアップグレードなどが対象だ。

さらに、全国のPlayStation取扱店でも、「Days of Play」にあわせてセールを実施。『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』、『グランツーリスモ7』、『Horizon Forbidden West』をはじめ、『Marvel’s Spider-Man Miles Morales』や、『Ghost of Tsushima』のディレクターズカット版『Ghost of Tsushima Director’s Cut』などを割引価格で展開する。PS4 本体を購入すると『Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition』がついてくるキャンペーンも数量・期間限定で開催する。