ASUS JAPANは6月1日、CPUにAMD Ryzen 7000Hシリーズ、グラフィックスにAMD Radeonを搭載した超小型ミニPC「ASUS ExpertCenter PN53」2製品（PN53-S5097AD、PN53-S7099AD）を発表した。6月2日より発売する。価格はオープン。
「ASUS ExpertCenter PN53」は、AMD Radeonグラフィックス内蔵のAMD Ryzen 7000Hシリーズを搭載したミニPC。AMD Ryzen 5 7535Hを搭載する「PN53-S5097AD」と、AMD Ryzen 7 7735Hを搭載する「PN53-S7099AD」の2つのバリエーションを用意する。
4K解像度で最大4つのディスプレイをサポートする。最大でM.2 PCIe Gen4x4 SSD×2とHDD×1まで搭載可能なマルチストレージ設計。USB 4 Type-C（2ポート）を含むUSBポートを7基、オンボードデュアルHDMIポートを搭載し、背面のUSB-CポートはDisplayPort 1.4およびUSB PDに対応する。
「PN53-S5097AD」は、CPUがAMD Ryzen 5 7535H、グラフィックス機能はAMD Radeon Graphics（CPU内蔵）を搭載。メモリは8GB (最大32GB) SO-DIMMスロット×2、ストレージは256G PCIe Gen4×4。インターフェースは前面にUSB４ Type-C×1（DP1.4対応）、USB 3.2 Gen1×2、オーディオジャック×1、側面にケンジントンロック×1、背面にUSB４ Type-C×１（DP1.4対応）、USB 3.2 Gen1×3、HDMI 2.1×2、DP 1.4×1、RJ45 2.5G LAN×1、DC-in×1、パドロックリング×1を備える。
ネットワーク機能は有線LANが2.5Gigabit Ethernet対応、無線LAN機能がWi-Fi 6、Bluetoothはバージョン5.2、消費電力は最大約120W、VESAマウント対応。搭載OSはWindows 11 home。サイズはW130×D120×H58mm、質量は約0.9kg。
「PN53-S7099AD」は、CPUがAMD Ryzen 7 7735Hを搭載。メモリは16GB (最大32GB) SO-DIMMスロット×2。消費電力は最大約150W。その他の仕様は「PN53-S5097AD」と共通。