DreamHack Japan実行委員会は、2023年5月13日、14日に幕張メッセで開催されるエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」の追加情報を発表した。

今回発表された内容は以下の通り。

【Live Area】
リーグ・オブ・レジェンド「LoL The k4sen x DreamHack Japan」 出演者発表

【STAGE R】
VALORANT「ぶいすぽっ！VALORANT紅白戦 Presented by GALLERIA」出演者発表
CHUNITHM「スペシャルマッチ＆DJライブ」開催決定
ぷよぷよeスポーツ 「 “Puyo Puyo Champions” Pro/Amateur Tag Team 2on2 Tournament」出演者発表

【会場情報】
全コンテンツタイムテーブル公開
オリジナルグッズ 第二弾ラインアップを公開
日本初開催を記念してCosplay Tickets 無料化決定
4月29日12時よりチケット一般発売

  • 5月13日に開催予定のリーグ・オブ・レジェンド「LoL The k4sen x DreamHack Japan」の出演者が決定

  • 4senさんをはじめ、関優太さん、SHAKAさん、葛葉さん、oboさん、MOTHER3さん、ta1yoさん、ボドカさん、スタンミじゃぱんさん、うるかさんなどが出場する

  • VALORANT「ぶいすぽっ！VALORANT紅白戦 Presented by GALLERIA」出演者発表

  • アーケード音ゲー「CHUNITHM（チュウニズム）」のスペシャルマッチ＆DJライブが実現

  • 5月14日に開催予定のぷよぷよeスポーツ「“Puyo Puyo Champions” Pro/Amateur Tag Team 2on2 Tournament」の出演者が決定

  • 全コンテンツタイムテーブルを公開

そのほか、コスプレ更衣室・クロークの利用が可能となるコスプレエリア参加券（Cosplay Tickets）を無料にすると決定。入場料は別途必要。コスプレエリア参加券（Cosplay Tickets）を購入済みの人には払い戻しの手続きを行う。