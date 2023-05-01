DreamHack Japan実行委員会は、2023年5月13日、14日に幕張メッセで開催されるエンタテインメントゲーミング・フェス「DreamHack Japan 2023 Supported by GALLERIA」の追加情報を発表した。
今回発表された内容は以下の通り。
【Live Area】
リーグ・オブ・レジェンド「LoL The k4sen x DreamHack Japan」 出演者発表
【STAGE R】
VALORANT「ぶいすぽっ！VALORANT紅白戦 Presented by GALLERIA」出演者発表
CHUNITHM「スペシャルマッチ＆DJライブ」開催決定
ぷよぷよeスポーツ 「 “Puyo Puyo Champions” Pro/Amateur Tag Team 2on2 Tournament」出演者発表
【会場情報】
全コンテンツタイムテーブル公開
オリジナルグッズ 第二弾ラインアップを公開
日本初開催を記念してCosplay Tickets 無料化決定
4月29日12時よりチケット一般発売
そのほか、コスプレ更衣室・クロークの利用が可能となるコスプレエリア参加券（Cosplay Tickets）を無料にすると決定。入場料は別途必要。コスプレエリア参加券（Cosplay Tickets）を購入済みの人には払い戻しの手続きを行う。