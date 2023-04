フロム・ソフトウェアは、バンダイナムコエンターテインメントと共同開発する新作アクションゲーム『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON(アーマード・コア シックス ファイアーズ オブ ルビコン)』を、2023年8月25日に世界同時発売する。2023年4月28日より予約受付を開始した。

「ARMORED CORE」シリーズ最新作となる『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』は、パーツを組み替えてアセンブルした自分だけのオリジナルメカである「アーマード・コア」を操り、立体的に広がる緩急あるSF世界を舞台に、縦横無尽に駆け巡ることができるアクションゲーム。射撃と近接格闘を駆使したダイナミックな動きで敵を圧倒し、立ちはだかる強大な敵や難局に挑んでいく、多彩でアグレッシブなメカならではのアクションを楽しめるという。

特典として、ゲーム内で使用できる機体パーツおよびオリジナルのペイント/デカールで構成された機体データ“MELANDER C3 G13 特別仕様「TENDERFOOT」”が付属。特典は全エディションで受け取れるが、パッケージ版の特典には数に限りがあり、ダウンロード版の特典は予約購入限定だ。この機体データは特典でのみ入手可能。この機体で使用しているパーツは、ゲームを進行することでも入手できる。

特典の機体データ

また、通常版の販売に加えて、デジタルデラックスエディション、コレクターズエディション、プレミアムコレクターズエディションを用意する。

通常版は8,690円。Xbox Series X/S、 Xbox One版はダウンロード版のみの販売。PCパッケージ版には、ゲームをダウンロードするためのCDキー(製品コード)が入っている

©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All right reserved.