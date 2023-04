スクウェア・エニックスは、RPG『ライブアライブ』HD-2Dリメイク作品のPlayStation 4、PlayStation 5版を2023年4月27日に発売した。また、Steam版を4月28日に発売する。

『ライブアライブ』は1994年にスーパーファミコンで発売されたRPG。時代、主人公、ゲーム性が異なる7つの物語を搭載し、それぞれの世界を彩るキャラクターデザインを青山剛昌氏、石渡治氏、小林よしのり氏、島本和彦氏、田村由美氏、藤原芳秀氏、皆川亮二氏、7名の漫画家陣が手がける。2022年7月22日にHD-2Dリメイク作品のNintendo Switch版が発売された。

価格は通常版(ダウンロードのみ)が7,480円、観にアクリルスタンドやTシャツなどがセットになった「コレクターズエディションII」が22,000円。なお、Steamでは、2023年5月12日1時まで20%オフの5,984円で提供する。

購入特典として、PlayStation Storeにて購入すると、PS4で使用できる『ライブアライブ』オリジナルカスタムテーマが付属。Steam版ではPC用オリジナル壁紙が付属する。

オリジナルカスタムテーマ

オリジナル壁紙

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata , Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa , Kazuhiko Shimamoto , Yumi Tamura