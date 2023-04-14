iiyama PC、Ryzen 7 7800X3D搭載PCとGeForce RTX 4070搭載PCを新発売

ユニットコムは4月14日、Ryzen 7 7800X3D搭載PCとGeForce RTX 4070搭載PCを発売した。いずれも構成を選択して注文できるBTOに対応する。
ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」からAMD Ryzen 7 7800X3D搭載モデルが投入され、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」とクリエイターPCシリーズ「SENSE∞」からNVIDIA GeForce RTX 4070搭載PCが投入されるという内容。Ryzen 7 7800X3DはCPU直上に大容量キャッシュメモリを搭載しており、高いゲーミング性能を実現。NVIDIA GeForce RTX 4070は4月13日に発表されたばかりの最新グラフィックス製品だ。主要な新モデルは下記の通り。
LEVEL-R7X7-LCR78D-ULX [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti 12GB GDDR6X
- 価格：369,800円
LEVEL-R6X7-LCR78D-ZEX [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：Radeon RX 7900 XTX 24GB GDDR6
- 価格：399,800円
LEVEL-R77A-LC137KF-TLX [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-13700KF
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X
- 価格：319,800円
LEVEL-M7P5-R56X-TLX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Windows 11 Home [DSP版]
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X
- 価格：199,800円
SENSE-F079-LC139KF-TLX [Windows 11 Home]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i9-13900KF
- メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X
- 価格：319,800円