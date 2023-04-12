PlayStation Store（PS Store / PSストア）にて「Spring Sale」が開催中だ。期間は2023年4月26日まで。2023年4月12日には、第2弾としてセールのラインアップが更新された。

「Spring Sale」のセール第2弾では、『EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition』を60%オフの5,200円で、『グランド・セフト・オートV』を67%オフの2,541円で、『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』を50%オフの4,559円で、『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』を25％オフの2,992円で販売するなど、ゲーム本編や追加コンテンツを最大80％オフで展開する。

『EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition』（PS5/PS4）

『グランド・セフト・オートV』（PS4/PS5）

セール対象アイテムの一例

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