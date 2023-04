絶滅マンモスのDNA培養「肉」完成、巨大なミートボールに - ネット「ギャートルズ？」「凄いインパクト」

オーストラリの培養肉企業・Vow社は、マンモスのDNA情報を利用した培養肉を使い製作された巨大ミートボールを発表した。持続可能な食糧生産や環境保護に向けた大きな一歩なんだとか。ネットでは「すでにSFの世界」「凄いインパクト」などと注目が集まっている。

今回の発表は、地球に優しい食生活を実現するために、従来の畜産に代わる培養肉の可能性を示すことを目的としたプロジェクト「MammothMeatball」によるもの。

Introducing the #MammothMeatball, the world's first meat made from extinct animal protein



With @WunThompson, we're starting a conversation on what the future of food looks like



