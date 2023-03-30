ゼンハイザーブランドのイヤホン・ヘッドホン製品を取り扱うSonova Consumer Hearing Japanは、3月31日9時から期間&数量限定セールを実施。完全ワイヤレスイヤホン「MOMENTUM True Wireless 3」とBluetoothアダプター「BTD 600」のセットは通常価格48,510円前後のところ、17%オフの39,930円前後で販売する。
対象製品とセールの期間・価格は以下の通り。なお、価格変更や売り切れになる可能性もあるとのこと。
対象セール1 (4月16日23時59分まで)
- MOMENTUM True Wireless 3 + BTD 600 セット：39,930円前後(17%オフ) ※通常価格：48,510円前後
- HD 650：57,200円(20%オフ) ※通常価格：71,500円前後
対象セール2 (4月2日23時59分まで)
- CX True Wireless：13,200円前後(15%オフ) ※通常価格：15,620円前後
- CX PLUS True Wireless：18,480円(15%オフ) ※通常価格：21,780円前後