ゼンハイザーブランドのイヤホン・ヘッドホン製品を取り扱うSonova Consumer Hearing Japanは、4月3日から一部製品の販売価格を改定。有線ヘッドホンや完全ワイヤレス(TWS)イヤホン、イヤーパッドなどの交換パーツを含む、27製品を値上げする。

値上げ対象製品のひとつ、完全ワイヤレスイヤホン「CX PLUS True Wireless BLACK」

同社では価格改定の理由について、原材料価格の高騰や運送費用の上昇、為替変動と、それらに起因する部品や副資材などの調達・製造コストの上昇が続いており、「あらゆるコストダウンに取り組んでいるが、製品によっては現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となったため」と説明している。

対象製品は、完全ワイヤレスイヤホン「CX PLUS True Wireless」や、有線イヤホン「IE 600」、ヘッドホンでは「HD 599」や「HD 599 SE」、「HD 600」など27製品。この中には、ヘッドホンアンプ「HDV 820 US」や、一部ヘッドホンのイヤーパッドといった交換パーツも含む。販売価格(旧価格→新価格)は以下の通り。