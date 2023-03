ゲームパブリッシングブランドの「PLAYISM」は、美術館が舞台のアドベンチャーゲーム『Ib(イヴ)』のNintendo Switch版を、2023年3月9日に発売した。

『Ib』は、kouri氏が開発した2Dホラー探索型アドベンチャー。2012年2月に公開されたゲームで、2022年4月にはSteamでリメイクを発売している。

プレイヤーは、奇妙な美術館の中でひとりぼっちになったイヴを操作し、辺りを調べてアイテムを見つけたり、仕掛けを解いたりして進んでいく。行動や選択によって結末が変わるマルチエンディングを用意する。

リメイク版では、ほぼすべてのグラフィックが一新され、新しい美術品を追加したり、大きくデザインを変えたりと、演出面においても追加・変更が行われている。また、美術館からの脱出を目指す同行キャラクターとの会話を楽しめるようになったほか、ズームモードを搭載した。

パッケージ版は、A5サイズのアートブックが同梱。さらにゲーム内で主人公Ibが手にしていた「レースのハンカチ」がついた限定生産の豪華版BOXも用意する。価格はダウンロード版が1,500円、パッケージ版が3,980円、豪華版が4,980円。

© 2012-2023 kouri All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc. ©Gotcha Gotcha Games Inc./YOJI OJIMA 2015