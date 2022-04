PLAYISMは4月11日、ホラーゲーム『Ib』のリメイク版の配信をSteamで開始した。価格は1,300円。発売を記念して、Ibの額装イラスト(A5サイズ)のプレゼント企画を実施している。

『Ib』リメイク版がSteamで配信開始

Ibは、美術館が舞台の2Dホラー探索型アドベンチャーゲーム。kouri氏が開発して2012年2月に発表したタイトルで、今回リメイク版としてSteamでの配信が始まった形となる。リメイク版ではすべてのグラフィックが一新されており、演出面でも追加や変更を実施。オリジナルの「ゲームが苦手な人でも楽しめる」というコンセプトを崩すことなく、フリー版を遊んだ人でも楽しめるよう開発したとしている。

あらすじ:両親と美術館に訪れた少女のイヴ。色々な作品を観ていたイヴだが、ふと気がつくとひとりぼっちになっていた。誰かいないか探し回っていると、美術館に異変が………

© 2012-2022 kouri All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.