ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 5(PS5)向け次世代バーチャルリアリティシステム「PlayStation VR2」(PS VR2)を2023年2月22日に発売した。価格は74,980円。

PS VR2には、「PS VR2 Sense テクノロジー」によるヘッドセットの振動、視線トラッキング、3Dオーディオ、PS VR2 Senseコントローラーのアダプティブトリガー、ハプティックフィードバックなどさまざまな機能を搭載。4000×2040のHDRビデオフォーマット(片目当たり2000×2040)に対応する。

また、PS VR2専用タイトル『Horizon Call of the Mountain』を同梱した「PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版」および、PlayStation VR2 Senseコントローラー充電スタンドも発売中。PS VR2のタイトルについては、PlayStation Studiosおよびソフトウェアメーカー各社から、40を超えるタイトルがローンチ期に発売予定だ。