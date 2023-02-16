MSI、GeForce RTX 4050搭載の15.6型ゲーミングノートPCとビジネスノート2モデル

エムエスアイコンピュータージャパンは2月16日、NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載する15.6型ゲーミングノートPC「Thin-GF63-12VE-1002JP」、ビジネスユーザー向け13.3型ノートPC「Prestige-13Evo-A12M-2403JP」、14型ノートPC「Summit-E14FlipEvo-A13MT-2203JP」を発表した。
Thin-GF63-12VE-1002JP
薄型・軽量デザインで人気のゲーミングノートPC「Thin GF63」シリーズの新モデル。店頭予想価格は180,000円前後。Amazon限定で2月22日より発売する。
これからPCゲームをはじめたいというビギナーゲーマー向けモデルで、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載する。ディスプレイは「滑らか表示ディスプレイ（144Hz）」により、高フレームレートで滑らかに映像を表示。フレームレートを重視するFPSやバトルロイヤルゲームに適している。解像度は1,920×1,080ドット（非光沢）。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-12450H（最大4.4GHz）、メモリがDDR5 16GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop。OSはWindows 11 Home。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C Gen1×1、USB 3.2 Type-A Gen1×3、HDMI×1、92万画素Webカメラなど。バッテリ駆動時間は最大9時間。本体サイズはW359×D254×H21.7mm、重さは1.86kg。
Prestige-13Evo-A12M-2403JP
「Prestige-13Evo-A12M-2403JP」は、重さ1kg以下の13.3型ビジネスノートPC。価格は220,000円前後。3月中旬より発売する。
MSIノートPC史上初の軽さで、バッテリ駆動時間も最大21時間と長く、「MIL-STD-810G」に適合する耐久性も確保していることから持ち運んで使うのに適している。きょう体材質はマグネシウム合金製だ。画面解像度は1,920×1,200ドット（非光沢）。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-1280P（最大4.8GHz）、メモリがLPDDR5 16GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Pro。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースはThunderbolt 4（USB Type-C）×2、USB 3.2 Type-A Gen1×1、HDMI×1、microSDメモリーカードリーダー、207万画素Webカメラ（プライバシーシャッター付き）など。本体サイズはW299×D210×H16.9mm、重さは990g。
Summit-E14FlipEvo-A13MT-2203JP
「Summit-E14FlipEvo-A13MT-2203JP」は、ディスプレイが360度回転する14型ノートPC。2月22日より発売する。店頭予想価格は260,000円前後。
解像度2,880×1,800ドットディスプレイは360度フリップ可能で、タブレットPCとしても使えるモデル。アクティブスタイラス「MSI Pen」が付属するので、ペンタッチによる操作も可能だ。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-1360P（最大5GHz）、メモリがLPDDR5 32GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel Iris Xe Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Pro。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースはThunderbolt 4（USB Type-C）×2、USB 3.2 Type-A Gen2×1、HDMI×1、microSDメモリーカードリーダー、207万画素Webカメラ（プライバシーシャッター付き）など。バッテリ駆動時間は最大20時間54分。本体サイズはW314×D227.5×H17.9mm、重さは1.59kg。