PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「Double Discounts Sale」が開催中だ。期間は2023年3月1日まで。

「DOUBLE DISCOUNT セール」は、PS Plus加入者の割引率が2倍になるセール。一例として、『The Last of Us Part II Value Selection』を37%オフの2,702円(PS Plus加入者はさらに37%オフの1,114円)、『Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT』を26%オフの5,616円(PS Plus加入者はさらに26%オフの3,642円)、『Demon's Souls デジタルデラックスエディション』を21%オフの8,603円(PS Plus加入者はさらに21%オフの6,316円)で販売するなど、対象のタイトルや追加アイテムを割引価格で販売する。