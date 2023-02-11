メディア・インテグレーションは、米McDSPのAvid VENUEコンソールに対応したオーディオプラグインバンドル「Live Pack II」の最新版となるVer.7の販売を開始した。価格は164,890円。Ver.6からVer.7へのアップグレードは38,390円。
「Live Pack II Ver.7」は、Avidが提供するミキシングコンソール「Avid VENUE」に対応したプラグインバンドルの最新版。最新版ではプロセシングの精度が2倍に向上し、1,500以上のプリセットを追加。1ライセンスにつき2つのアクティベーションが可能になったほか、複数のプラグインでリアルタイム・アナライザーが使用可能になるなどの新機能が追加されている。
収録プラグインは以下の通り。
- EQ＆チャンネルストリップ
Channel G Console
AE600 Active EQ
6050 Ultimate Channel Strip
- マルチバンド＆リミッター
ML8000 Advanced Limiter
ML4000 Mastering Limiter
6034 Multi-Band Compressor
- ノイズリダクション＆ディレイ
NF575 Noise Filter
NR800 Noise Reduction
EC-300 Echo Collection
- スペシャル＆ユニーク
DE555 Advanced De-esser
FutzBox
SA-2 Dialog Processor
主な機能追加／改善点は以下の通り。
- リアルタイム・アナライザーを搭載
対象プラグイン：AE600 Active EQ/NF575 Noise Filter/ML4000 Mastering Limiter/ML8000 Advanced Limiter
- レンジとモニター・コントロールを追加
対象プラグイン：SA-2 Dialog Processor
- Tuned Intensity Control、Chop、Wobbleなどの新しいコントロールを追加
対象プラグイン：FutzBox
- 周波数シフト・コントロール機能を追加
対象プラグイン：DE555 De-esser/SA-2 Dialog Processor
使用に際しては、以下のフォーマットに対応したホストアプリケーションが必要。なお、オーサライズにiLok2/iLok3 USB Smart Key、またはiLok Cloudが必要となる。
- HD：AAX DSP/AAX Native/Audio suite/Audio Unit/VST3
- Native：AAX Native/Audio suite/Audio Unit/VST3
- APB：AAX DSP/AAX Native/Audio Unit/VST3