ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、3月4日に発売を予定していたPC版『The Last of Us Part1』について、発売日を3月29日に変更すると発表した。

『The Last of Us Part1』は、2013年にPlayStation 3(PS3)向けに発売されたサバイバルアクション『The Last of Us』のフルリメイク版。2022年9月2日にはPlayStation 5(PS5)用ソフトウェアとして発売されている。

今回、発売延期の理由を「最善の形で製品を発売するため」と説明。開発スタジオ「ノーティードッグ(Naughty Dog)」からのメッセージも公開された。