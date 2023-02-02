2023年5月9日より「PlayStation Plusコレクション」が利用できなくなることが告知された。
「PlayStation Plusコレクション」は、PlayStation Plus（PS Plus）に加入中のユーザーが、PlayStation 5（PS5）で遊べる追加料金なしのゲームタイトル。『BIOHAZARD 7 resident evil』『Bloodborne』『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』『ゴッド・オブ・ウォー』『モンスターハンター：ワールド』などのラインアップをそろえる。
「PlayStation Plusコレクション」に含まれるゲームは、2023年5月8日までに「ライブラリーに追加」しておけば、PS Plus加入中である限りサービス終了後も引き続きプレイできる。PS Plusのゲームカタログや毎月のフリープレイなど、既存のサービスに変更はない。
コレクションのラインアップは以下の通り。
・Bloodborne
・Days Gone
・Detroit: Become Human
・ゴッド・オブ・ウォー
・InFAMOUS Second Son
・ラチェット＆クランク THE GAME
・人喰いの大鷲トリコ
・The Last of Us Remastered
・Until Dawn - 惨劇の山荘 –
・アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝
・バットマン：アーカム・ナイト
・バトルフィールド 1
・コール オブ デューティ ブラックオプス III ゲーム オブ ザ イヤー ＋ ゾンビクロニクル同梱版
・クラッシュ・バンディクー ブッとび３段もり！
・Fallout 4
・FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION
・モンスターハンター：ワールド
・BIOHAZARD 7 resident evil