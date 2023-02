2023年5月9日より「PlayStation Plusコレクション」が利用できなくなることが告知された。

「PlayStation Plusコレクション」は、PlayStation Plus(PS Plus)に加入中のユーザーが、PlayStation 5(PS5)で遊べる追加料金なしのゲームタイトル。『BIOHAZARD 7 resident evil』『Bloodborne』『FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION』『ゴッド・オブ・ウォー』『モンスターハンター:ワールド』などのラインアップをそろえる。

「PlayStation Plusコレクション」に含まれるゲームは、2023年5月8日までに「ライブラリーに追加」しておけば、PS Plus加入中である限りサービス終了後も引き続きプレイできる。PS Plusのゲームカタログや毎月のフリープレイなど、既存のサービスに変更はない。

コレクションのラインアップは以下の通り。

・Bloodborne

・Days Gone

・Detroit: Become Human

・ゴッド・オブ・ウォー

・InFAMOUS Second Son

・ラチェット&クランク THE GAME

・人喰いの大鷲トリコ

・The Last of Us Remastered

・Until Dawn - 惨劇の山荘 –

・アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝

・バットマン:アーカム・ナイト

・バトルフィールド 1

・コール オブ デューティ ブラックオプス III ゲーム オブ ザ イヤー + ゾンビクロニクル同梱版

・クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり!

・Fallout 4

・FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION

・モンスターハンター:ワールド

・BIOHAZARD 7 resident evil