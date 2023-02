「大丈夫、ネトフリの実写化だよ？」 Netflix版「ONE PIECE」が2023年配信決定！ ネットには期待と不安

米有料動画配信サービス・Netflixは現地時間1月30日、人気漫画「ONE PIECE」の実写ドラマシリーズを2023年に全世界配信すると発表した。あわせて、実写版の初ビジュアルが公開された。実写化ではもはや定番の風潮だが、今回もネット上では期待と不安の声が寄せられている。

Adventure is on the horizon! One Piece sets sail in 2023 https://t.co/5YhPXFt8GS pic.twitter.com/GQH2MSAvCF