FRONTIER、第12世代Core搭載で1kgを切る薄型軽量の14型ノートPC

FRONTIERブランドでPC等を販売するインバースネットは1月20日、第12世代Intel Coreモバイルプロセッサーを搭載した14型ノートPC「NS」シリーズを発売した。構成を変更できるBTOに対応しており、価格は139,800円から。

今回発売する「NS」シリーズは、本体重量が約922gの薄型軽量14型ノートPC。第12世代Intel Coreモバイルプロセッサーを搭載し、アメリカ国防総省が定めるMIL規格「MIL-STD-810G」準拠のテストをクリア。高い耐久性を保持する。バッテリ駆動時間は約10.3時間と長く、高い処理能力を外出先でも長時間使いたい人向けの製品だ。

ラインナップは、IntelCore i5-1235U搭載モデルが2機種、Intel Core i7-1255U搭載モデルが1機種。モデル例は以下の通り。

FRNSC512/A

「FRGAG-B650/R5/NTK」の標準構成価格は139,800円。主な仕様は、CPUがIntelCore i5-1235U（最大4.4GHz）、メモリがDDR4-3200 8GB（8GB×2）、ストレージが512GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 11 Home。画面解像度は1,920×1,080ドット。

通信機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.3。インタフェースは、USB 3.2 Type-C×1、USB 3.2 Type-A×2、HDMI×1、microSDメモリーカードリーダーなど。本体サイズは約W322×D216.8×H16.5mm、重さは約922g。