フェンダーミュージック（以下、フェンダー）は、アコースティックとエレクトリックのハイブリッドギター「Acoustasonic Playerシリーズ」にジャズマスターモデル「Acoustasonic Player Jazzmaster」を追加し、販売を開始した。フェンダー公式オンラインショップおよび、全国フェンダー製品正規取扱店で購入できる。市場想定価格は187,000円。
「Acoustasonic Player Jazzmaster」は、アコースティックとエレクトリック両方の特徴を備えたハイブリッドギター「Acoustasonic Playerシリーズ」の新モデル。メキシコのエンセナダ工場内に新設された専用エリアで製造されており、曲線美を称えたオフセットボディに搭載された3ウェイスイッチで、アコースティックからエレクトリック、また、その中間、さらにはブレンドノブで骨太なドライブまで、多彩な音色をコントロールできる。ピックアップは“Under-Saddle Piezo”と”Acoustasonic Shawbucker Magnetic”の2タイプを採用。カラーは2-Color Sunburst、Shell Pink、Antique Olive、Ice Blueの4種を用意している。