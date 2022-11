フェンダーミュージック(以下、フェンダー)は、公式オンラインショップで販売していたレギュラーモデルにないカラーやスペックなどを取り入れた限定モデルで、特に人気の高かった「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Graffiti Yellow」と「Made in Japan Hybrid II Telecaster Thinline Limited Run Gold Top」、「Made in Japan Traditional Jazzmaster Limited Run Sonic Blue」の3モデルを数量限定で復刻し、公式オンラインショップおよび FENDER SHOP in MIKI GAKKI AMERICAMURAにて販売を開始した。

価格は「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Graffiti Yellow」が143,000円、「Made in Japan Hybrid II Telecaster Thinline Limited Run Gold Top」が148,500円、「Made in Japan Traditional Jazzmaster Limited Run Sonic Blue」は137,500円。

「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Graffiti Yellow」

「Made in Japan Hybrid II Telecaster Thinline Limited Run Gold Top」

「Made in Japan Traditional Jazzmaster Limited Run Sonic Blue」

「Made in Japan Hybrid II Stratocaster HSS Limited Run Graffiti Yellow」はグラフィティ・イエローに、レーシングストライプを纏ったカラーリングのストラトキャスターで、現在販売中の「Made in Japan Hybrid II」をベースに復興したモデル。フロントとセンターはシングルコイル、リアはハムバッキングのピックアップをそれぞれ搭載している。ボディはアルダーで、指板は22フレットのローズウッド。

「Made in Japan Hybrid II Telecaster Thinline Limited Run Gold Top」はボディトップにゴールド・スパークルを採用し、バックはナチュラルで仕上げたThinlineをベースにしたテレキャスター。9.5インチラジアスのフラットなフィンガーボードに、ナロートールフレット、ロックチューナーを採用している。ピックアップはHybrid II Custom Voiced Single Coil Telecasterを搭載。

「Made in Japan Traditional Jazzmaster Limited Run Sonic Blue」は通常のモデルにはないソニックブルーのカラーを採用してたジャズマスター。21本のヴィンテージスタイルフレットを装備した9.5インチラジアスの”U” シェイプメイプルネック、フローティングトレモロテイルピース付きの6サドル式ヴィンテージスタイルブリッジを採用し、Traditionalシリーズ向けに選定されたオリジナルピックアップを搭載する。