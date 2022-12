Twitter「他人のツイートの閲覧数」を表示開始、ネットでは賛否の声

米Twitterは現地時間12月22日、ツイートの閲覧数が表示される機能「View Count」を追加した。これにより、他のユーザーのツイートがどれくらい閲覧されているのかがわかるようになった。この仕様変更に、ネットでは「偽インフルエンサーが炙り出せる」「公開処刑だ」などと、賛否の声が寄せられている。

「View Count」(表示数)の項目が、従来から置かれていたリツイート数や、引用ツイート数、いいね数と並んで、左下に設置されるようになった。そのツイートがどの程度の影響力を持っているのかを、リツイート数やいいね数だけでなく、閲覧(表示)された回数でも可視化できるようになる。ちなみに、コミュニティーや、Twitterサークル、古いツイートの表示回数は見ることができないという。

Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.



Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.