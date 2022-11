米Twitter社を買収し、新CEOに就任した実業家のイーロン・マスク氏はTwitterにて、アカウントが本物かどうかを示す「認証バッジ」について、「3種類」のバッジを12月2日から導入する計画であると明かした。

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.