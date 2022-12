【Amazon得報】12月17～19日はファッションタイムセール祭り！ ポイントアップ登録しておこう

Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonでは、12月17日(金)9時から19日(月)23:59においてファッションタイムセール祭りを開催する。同時に最大10%還元のポイントアップキャンペーンも実施される。最大の還元率が得られるメインアイテムカテゴリーは服・靴・バッグ・財布・腕時計・ジュエリー。それ以外のアイテムもセールされる可能性は十分にあるのでチェックしていきたい。

ファッションタイムセール告知

ただし、ポイント還元率アップの恩恵を受けるにはキャンペーンページよりエントリーする必要があるので注意しよう。その後、セール期間中に10,000円以上購入すればポイントアップする。

ポイントアップキャンペーンのエントリーページ

また、ポイント還元率はプライム会員であるかどうか、アプリから購入しているかといった条件で変動するので、そのあたりも早見表でチェックしておきたい。

ファッションアイテムでは、服やシューズなどの一部商品においてサイズ違いや色違いを7日間無料で試着できる「prime try before you buy」というサービスを行なっている。通販でありがちな、届いてみたら身体に合わなかったという悩みを解消してくれるので、積極的に活用していきたい。詳細は紹介ページにて確認してほしい。

prime try before you buyの詳細ページ。セール時以外にも活用できるサービスである

現在、登場予定商品として紹介されているアイテムよりいくつか気になるモノをピックアップしておこう。

リュック (6,999円)

中に入れたモバイルバッテリーなどからUSB端子を外に出せる機能を備える

高密度オックスフォード防水生地により雨にも耐えるリュック。15.6型のノートPCが入る大容量に加え、カバン内部のモバイルバッテリーなどに接続し外部へ電源供給できるUSB端子を備える。

リュック

SUNOGE

6,999円

オールスター US カラーズ (4,380~7,700円、prime try before you buy対応)

飽きない定番アイテム

定番アイテムのコンバースのシューズ。カラーは2バリエーションだが、サイズは豊富に揃っている。同サイズでもメーカーごとに多少の差異があるものだが、コンバースならすでに履いた経験のある人も多いであろうから選びやすいはず。万が一合わなくても、prime try before you buy対応なので安心だ。

オールスター US カラーズ

コンバース

4,380~7,700円

i-shirt (2,990~4,390円、prime try before you buy対応)

ビジネスシーンに良く合うシャツ

アイロンを使わずともシワがほぼないほか、超速乾機能やストレッチ機能により快適なシャツライフを送れる。形態安定性も5級とかなり高いので、安心して着まくれる。サイズとカラーが豊富なうえにprime try before you buy対応なので、安心して試したうえで買い込んでしまおう。

i-shirt

アイシャツ

2,990~4,390円