Amazonは12月13日、展開中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」において、年末年始における無料ゲーム配布とゲーム内アイテムの配布について発表した。
月初のゲームタイトル配布情報に加え、年末年始にもゲーム配布やアイテム配布を実施する。『Dishonored 2』や『Metal Slug』『The King of Fighters 2003』『SNK 40th Anniversary Collection』など著名タイトルの配布を予定している他、『Candy Crush』がPrime Gamingに参加。大量のアイテムをセットにして配布する。
無料タイトル
- 『Dishonored 2』
- 『Metal Slug』
- 『Metal Slug X』
- 『Metal Slug 3』
- 『Real Bout Fatal Fury』
- 『The King of Fighters 2003』
- 『The Last Blade』
- 『The Last Blade 2』
- 『Twinkle Star Sprites』
- 『SNK 40th Anniversary Collection』
Candy Crush配布アイテム
- ゴールドバー×50
- カラーボム×2
- ストライプ＆ラッピング×1
- ラッキーキャンディ×1
- ココナッツホイール×1
- ゼリーフィッシュ×1
- ロリポップハンマー×1
- スイッチ×1
- 30分カラーボム×1
- 30分ストライプ＆ラッピング×1
- 30分無限ライフ