Amazonは12月13日、展開中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」において、年末年始における無料ゲーム配布とゲーム内アイテムの配布について発表した。

  • Prime Gaming、年末年始は『Dishonored 2』など10タイトルを配布！

月初のゲームタイトル配布情報に加え、年末年始にもゲーム配布やアイテム配布を実施する。『Dishonored 2』や『Metal Slug』『The King of Fighters 2003』『SNK 40th Anniversary Collection』など著名タイトルの配布を予定している他、『Candy Crush』がPrime Gamingに参加。大量のアイテムをセットにして配布する。

無料タイトル

  • 『Dishonored 2』
  • 『Metal Slug』
  • 『Metal Slug X』
  • 『Metal Slug 3』
  • 『Real Bout Fatal Fury』
  • 『The King of Fighters 2003』
  • 『The Last Blade』
  • 『The Last Blade 2』
  • 『Twinkle Star Sprites』
  • 『SNK 40th Anniversary Collection』

Candy Crush配布アイテム

  • ゴールドバー×50
  • カラーボム×2
  • ストライプ＆ラッピング×1
  • ラッキーキャンディ×1
  • ココナッツホイール×1
  • ゼリーフィッシュ×1
  • ロリポップハンマー×1
  • スイッチ×1
  • 30分カラーボム×1
  • 30分ストライプ＆ラッピング×1
  • 30分無限ライフ