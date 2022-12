英・国家警察空挺部隊(NPAS)の公式Twitterが、「容疑者逮捕に一役買った牛の映像」を公開し、ネットで「素晴らしい」と注目が集まっている。これは何かの比喩ではなく、まさに「牛」が逮捕に貢献したのだ。

Watch the moment a man on the run from @DC_Police was herded up by a group of cows in Devon and mooved out of their field into the arms of waiting Police Officers - however we did have to remind the cows not to take the law into their own hoofs👮‍♂️ 🚓 🐄 🐄 🐄 ^GMO pic.twitter.com/SSBlX3oND6