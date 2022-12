ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PC用ソフトウェア『The Last of Us Part I』を日本国内に向けて2023年3月4日に発売する。2022年12月9日よりSteamおよびEpic Games Storeにて予約受付を開始した。また、PC用ソフトウェア『Returnal』(リターナル)の2023年の発売も同時に発表した。

2022年9月2日にPlayStation 5(PS5)用ソフトウェアとして発売された『The Last of Us Part I』がPC用ソフトウェアとして登場する。PC向けのスペックや機能については、後日改めて発表されるという。

PC用ソフトウェア『Returnal』の予約購入受付開始日についても、後日改めて発表される。