ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2022年9月2日発売予定PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『The Last of Us Part I』の「ローンチトレーラー」を2022年8月24日に公開した。

「ローンチトレーラー」では、開発スタジオ「ノーティードッグ(Naughty Dog)」の最新技術を駆使したエンジンによってPS5向けにゼロからフルリメイクした本作の魅力を、心揺さぶるストーリーシーンの数々や、手に汗握るゲームプレイシーンを織り交ぜて紹介している。