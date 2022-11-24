エレコムは11月22日、Qi規格対応スマートフォンまたはワイヤレスイヤホンと同時にApple Watchを充電できるQi規格対応ワイヤレス充電器「W-QA24」シリーズを発売した。ブラックとホワイトの2色展開で、価格は7,799円。
「W-QA24BK」および「W-QA24WH」は、Qi規格対応のワイヤレス充電器。本体左側にはQi規格対応のスマートフォンまたはAirPodsなどのワイヤレスイヤホンのいずれかを、本体右側にはApple Watchを置くことで2台同時に充電可能。
付属のスタンドパーツに、別途用意したApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込めば、Apple Watchを横向きで充電可能。Apple Watchをナイトスタンドモードに設定すれば、卓上時計としても使える。
本体左側の充電スペースは、Qi対応デバイスを置くだけで充電可能。天面には滑り止めパッドを装備し、バイブレーションなどの振動で滑り落ちるリスクを軽減した。厚さ3mm以下のワイヤレス充電対応ケースであれば、装着したまま充電でき、充電状況が確認できる動作確認LEDが備わる。
主な仕様は、本体サイズが約W160×D90×H60mm、重さ130g。対応機種は5W（BPP）のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器、Apple Watchシリーズ（Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合）。入力は最大5V/2.4A、出力はワイヤレス充電出力が最大5W、Apple Watch磁気充電ケーブル専用USBポートが5V/0.9A。付属品は充電専用USB-A to USB Type-Cケーブル（1m）。