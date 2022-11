CD PROJEKT REDは11月15日、2015年に発売された『The Witcher 3: Wild Hunt』において、次世代機向けアップデートのリリース日時を発表した。12月14日から配信が開始され、PC向けには無料で公開予定。パッケージ版での発売も予定する。

リアルタイムレイトレーシングの搭載や高速なデータロード、パフォーマンスの改善に加え、これまでに配信されたDLCのうち「Hearts of Stone」「Blood and Wine」を含む大半のコンテンツを収録するアップデート。もともと2021年中のリリースを予定していたが今年5月に延期が発表されており、今回今年中のリリースが決定した形となる。

The next-gen update for The Witcher 3: Wild Hunt is coming on December 14th, free for everyone who already owns the game.



For more details and gameplay reveal, tune in to REDstreams next week on https://t.co/IpFERTohi9. pic.twitter.com/fg3yfGeNih