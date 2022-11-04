日本エイサーは、初の日本開催となるAcer主催のeスポーツ大会「The Asia Pacific Predator League 2022 Grand Finals（以下、Predator League 2022）」を2022年11月11日から11月13日までの3日間開催する。大会は無観客ながら、3年ぶりのオフラインで実施。全日程オンラインで配信される。
採用ゲームタイトルは、『PUBG: BATTLEGROUNDS （PUBG）』および『Dota 2』。予選を含む賞金総額は400,000米ドル。日本で開催するグランドファイナル優勝チームには、賞金のほかに10,000米ドル相当のゲーミングデバイスが贈られる。なお、日本からは、『PUBG』に「ENTER FORCE.36」「V3 Fox」「Rascal Jester」が、『Dota 2』に「REJECT May」が参加する。
11月11日12時からはオープニングセレモニーを、また最終日11月13日放送終了間近にエンディングセレモニーを開催。そのほか、以下のスケジュールで放送予定だ。
2022年11月11日（金）
PUBG ＜Day 1＞ 午前11:30放送開始 午後3:45試合開始予定
Dota 2 ＜Day 1＞ 午前11:30放送開始 午後1:00試合開始予定
2022年11月12日（土）
PUBG ＜Day 2＞ 午後3:00放送開始 午後3:30試合開始予定
Dota 2 ＜Day 2＞ 午前11:30放送開始 午後12:00試合開始予定
2022年11月13日（日）
PUBG ＜Day 3＞ 午後3:00放送開始 午後3:30試合開始予定
Dota 2 ＜Day 3＞ 午後4:00放送開始 午後4:30試合開始予定
※時間は予告なく変更になる場合がある。