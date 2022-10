10月28日に発売された新作FPSゲーム『Call of Duty: Modern Warfare II』のPlayStation 5版において、光学メディア内に保存されたデータがわずか約72MBだけだと明らかになっている。海外ニュースサイト「The Verge」などが報じた。

『CoD:MW2』PS5版はディスクに約72MBしかデータが入っていない

Call of Duty: Modern Warfare IIのPlayStation 5版ディスクの中に、データが約72MBしか入っていなかったという内容。ゲームを起動するには別途約150GBにも及ぶデータを後からダウンロードする必要があり、プレイするには事実上ダウンロードタイトルと似たような形式でのインストールが必要になる。

パッケージ版でダウンロード用のライセンスキーを販売する形態も存在している一方、今回報告されたCall of Duty: Modern Warfare IIの件では光学メディアを用いていた点が問題。本来光学メディアからインストールできたはずのデータもダウンロードする必要があり、メディアの素材であるプラスチックや輸送に伴うエネルギーなどが無駄になっている。

The Vergeは記事の中で、「インターネットリソースの上限が厳しい地域や、ダウンロード速度が遅い場合は大きな問題になってしまう。さらにダウンロードのために何時間もコンソールの電源をオンにしておくことで、電気代や環境への影響も増加する」と述べている。

© 2022 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY MODERN WARFARE Activision Publishing, Inc.