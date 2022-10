きたる10月18日、FPSゲーム『VALORANT』で新アクト「Episode 5 Act III」が始まります。あわせてアップデートが実施され、ユーザーインタフェースの改良や新キャラクター「ハーバー」が実装予定。今回正式リリース前に体験してきたので、この記事では主に新キャラクターの使い心地と新しいユーザーインターフェースについてお送りします。

水がテーマでシンプルな操作感の新コントローラー「ハーバー」

ブリムストーン、オーメン、ヴァイパー、アストラに続く5人目のコントローラーとして、水を操って敵の視界をさえぎる「ハーバー」が実装されます。最後に登場したアストラの実装が2021年3月だったので、新コントローラーの投入はかなりひさびさ。ティザームービーではバイクに乗って登場し、古代レディアナイトの遺物を使いこなす活躍が描かれていました。

TURN THE TIDES - Harbor Agent Trailer // VALORANT

デザインにあたっては、アストラのように異世界に行ってスターを設置したり、ブリムストーンのようにマップを見なくてもスモークを配置できるよう配慮したとしており、さらにヴァイパーが活躍しているマップでの選択肢を増やす意図もあったとのこと。ヴァイパーは一部のマップで必ず選出する必要に迫られている「必須ピック」と化していたため、やや不健全だった環境にテコ入れが図られています。

まっすぐ投げた様子

アビリティは、どれもはっきりとヴァイパーを意識したものだと言えるでしょう。試しにブリーズやアイスボックスでよく使われているカーテンを展開してみたところ、似たような使い心地で射線をさえぎることができました。ハイタイドやコーヴを乗り越えると、若干スロウがつくのもポイントです。

距離を比べてみたところ。ブリーズのAサイトでは奥まで隠しきれない場合があります

ただ、筆者の個人的な感想としては、ヴァイパーの代わりにはならないと感じました。特に重要なハイタイドは、一度使ってしまうとリキャストを待つ必要があり、エントリーの足並みが揃わなければその時点でローテートするしかなくなりそう。設置型ではないメリットもありますが、アビリティを使うと位置バレするため、フェイクとしては使いにくいデメリットも無視できません。

また、カスケードの性能も微妙。水の壁を押し流していく派手なグラフィックに対して、発生する効果はほんのわずかなスロウのみ。射線を切っていられる効果時間も短く、スモークのように使うにはかなり心もとなく感じます。コーヴと同等の防弾性能を足したり、なんなら2個持てるようにしても“ぶっ壊れ”にはならないと思いました。

ちなみにコーヴの防弾性能は、セージのバリアオーブほど信頼できるものではありません。バリアはヴァンダルのマガジン半分ほどで破壊でき、壊されるとスモークも解けてしまいます。アストラのコズミックディバイド同様にアビリティは素通りするので、スパイクの設置・解除でどこまで役に立つのかは未知数です。

KAY/Oのフラグメントを投げ込んでみた様子。アビリティはシールドを通り抜けます

一方、アルティメットのレコニングは、アグレッシブな用途には便利そう。使うだけでクリアリングを行え、移動を強いるので射撃の正確性も奪えます。守りのヴァイパーに対し、攻めのハーバーという対称的な位置づけになっているように感じました。

余談ですが、ハーバーのアビリティはどれも敵と味方で色が異なり、アクセシビリティに配慮されています。ヴァイパーのアビリティは敵味方を見分けるのがかなり難しいので、ぜひハーバーに沿う形で改善してほしいところです。

ユーザーインタフェースが大きく刷新! 武器スキンは変えにくくなった

ハーバーの実装も大きなトピックですが、VALORANTサービス開始以来となるユーザーインタフェースの刷新も要チェック。ホーム画面に各項目が集約されたほか、戦闘終了時のリザルト画面にも変更があるそう。ちなみに、今回体験できたバージョンではまだリザルトのアップデートは反映されていませんでした。

ホーム画面の様子

ただ、これまで上部に揃っていた項目がホーム画面に移設されたため、武器スキンの変更に使う「コレクション」機能が1クリックぶん遠くなってしまいました。1クリックとはいえ画面の遷移も含んでおり、武器スキンの変更はかなり億劫に。見た目はよくなりましたが、ホーム画面を使わずになんでもアクセスできる現行バージョンのほうが快適に思えます。

Episode 5 Act III開始は10月18日!

本記事で紹介してきた新要素は、10月17日深夜~18日早朝にかけてリリース予定。例によってコンペティティブの進捗がリセットされるので、終わってしまう前にがんばっておきましょう。

