FPSゲーム『VALORANT』、新コンペティティブモード「Premier」α版テスト開始

Riot Gamesは10月26日、提供中のFPSゲーム『VALORANT』において、新しいコンペティティブモード「Premier」についての情報を公開した。ブラジルのプレイヤーを対象にアルファ版となる大規模テストを予定しており、フィードバックを募っている。

Premierモードは、5人で構成したチームで参加する必要がある新モード。試合のスケジュールはあらかじめシステム側で設定され、これをもとにシーズンを戦っていく。1シーズンは数週間にわたって開催されるとしており、優秀な成績を収めたチームは最終盤のトーナメントへの参加券を獲得。このトーナメントの中で、ディビジョン最強のチームを決定するという。

開発にあたっては、VCT(VALORANTにおける世界大会)でプロチームが体験しているような競技性の高いモードを作るという発想があったと説明。「ゲーム内における最高位“レディアント”をはるかに超える目標を新設し、競技体験を渇望するプレイヤーに新たなチャレンジを提供する」という展望について言及した。

チームを作って参加

チームエンブレムのロゴ作成機能もゲーム内に実装される模様

対戦カードの様子

マップのバンピックも行う

なお、Premierモードの開発状況はα版で、現在予定されている機能のうち60%前後しか完成していないとのこと。ブラジルでのαテストでは各機能の動作に加え、サーバー不可の検証やマッチメイキングの健全性をテストしている。

