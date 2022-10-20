パソコンショップアークは10月20日、メイドイン秋葉原のBTOゲーミングPC「arkhive（アークハイブ）」シリーズにおいて、第13世代Intel Coreプロセッサ搭載モデルを合計5モデル追加した。いずれも構成を選択して注文できるBTOに対応しており、価格は189,800円から。
今回第13世代Intel Coreプロセッサの搭載に対応するのは、アークのBTO PC「GC-I7G38R」「GC-I7G37M」「GC-I7G36R」「GN-I5G36R」「GC-I5G36M」の5モデル。いずれもエアフローに優れるケースを採用しており、用途や予算に応じて好みのモデル・構成を選択可能。第13世代Intel Coreプロセッサの高い性能を引き出し、ゲームやコンテンツ制作などさまざまな用途で利用できるとしている。
GC-I7G38R 型番: AG-IC16Z79AGA8I-F7
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：第13世代 Intel Core i7-13700KF
- メモリ：32GB DDR5 5600MHz Kingston FURY Beast DDR5 RGB
- ストレージ：1TB - Samsung PM9A1、2TB - Samsung PM9A1
- グラフィックス：GeForce RTX 3080 Ti GDDR6X 12GB
- 電源ユニット：1000W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GF3
- ケース：Fractal Design Define 7 Black TG Light Tint
- 価格：499,800円
GC-I7G37M 型番: AG-IC16B66MGA7-F7M
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：第13世代 Intel Core i7-13700KF
- メモリ：32GB(16x2) DDR4 3200MHz G.SKILL Trudent Z NEO
- ストレージ：512GB - Samsung PM9A1、1TB - KIOXIA EXCERIA G2
- グラフィックス：GeForce RTX 3070 GDDR6 8GB
- 電源ユニット：750W - 80PLUS GOLD - Silverstone Essential
- ケース：Fractal Design Define 7 Mini Black TG Light Tint
- 価格：329,800円
GC-I7G36R 型番: AG-IC16Z79AGA6I-CM
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：第13世代 Intel Core i7-13700KF
- メモリ：16GB DDR4 3200MHz SanMax
- ストレージ：1TB - KIOXIA EXCERIA G2
- グラフィックス：GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 8GB
- 電源ユニット：650W - 80PLUS GOLD - Silverstone Essential
- ケース：CoolerMaster MasterBox CM694
- 価格：279,800円
GN-I5G36R 型番: AG-IC14B66AGA6-FMC
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：第13世代 Intel Core i5-13600KF
- メモリ：16GB DDR4 3200MHz SanMax
- ストレージ：1TB - KIOXIA EXCERIA G2
- グラフィックス：GeForce RTX 3060 GDDR6 12GB
- 電源ユニット：650W - 80PLUS GOLD - Silverstone Essential
- ケース：Fractal Design Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint
- 価格：219,800円
GC-I5G36M 型番: AG-IC14B66MGA6-A31
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ： 第13世代 Intel Core i5-13600KF
- メモリ：16GB DDR4 3200MHz Crucial
- ストレージ：1TB - KIOXIA EXCERIA G2
- グラフィックス：GeForce RTX 3060 GDDR6 12GB
- 電源ユニット：650W - 80PLUS BRONZE - Antec CSK650
- ケース：Antec Dark Phantom DP301M
- 価格：189,800円