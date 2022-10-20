パソコンショップアークは10月20日、メイドイン秋葉原のBTOゲーミングPC「arkhive（アークハイブ）」シリーズにおいて、第13世代Intel Coreプロセッサ搭載モデルを合計5モデル追加した。いずれも構成を選択して注文できるBTOに対応しており、価格は189,800円から。

今回第13世代Intel Coreプロセッサの搭載に対応するのは、アークのBTO PC「GC-I7G38R」「GC-I7G37M」「GC-I7G36R」「GN-I5G36R」「GC-I5G36M」の5モデル。いずれもエアフローに優れるケースを採用しており、用途や予算に応じて好みのモデル・構成を選択可能。第13世代Intel Coreプロセッサの高い性能を引き出し、ゲームやコンテンツ制作などさまざまな用途で利用できるとしている。

GC-I7G38R 型番: AG-IC16Z79AGA8I-F7

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：第13世代 Intel Core i7-13700KF

メモリ：32GB DDR5 5600MHz Kingston FURY Beast DDR5 RGB

ストレージ：1TB - Samsung PM9A1、2TB - Samsung PM9A1

グラフィックス：GeForce RTX 3080 Ti GDDR6X 12GB

電源ユニット：1000W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GF3

ケース：Fractal Design Define 7 Black TG Light Tint

価格：499,800円

GC-I7G37M 型番: AG-IC16B66MGA7-F7M

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：第13世代 Intel Core i7-13700KF

メモリ：32GB(16x2) DDR4 3200MHz G.SKILL Trudent Z NEO

ストレージ：512GB - Samsung PM9A1、1TB - KIOXIA EXCERIA G2

グラフィックス：GeForce RTX 3070 GDDR6 8GB

電源ユニット：750W - 80PLUS GOLD - Silverstone Essential

ケース：Fractal Design Define 7 Mini Black TG Light Tint

価格：329,800円

GC-I7G36R 型番: AG-IC16Z79AGA6I-CM

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：第13世代 Intel Core i7-13700KF

メモリ：16GB DDR4 3200MHz SanMax

ストレージ：1TB - KIOXIA EXCERIA G2

グラフィックス：GeForce RTX 3060 Ti GDDR6 8GB

電源ユニット：650W - 80PLUS GOLD - Silverstone Essential

ケース：CoolerMaster MasterBox CM694

価格：279,800円

GN-I5G36R 型番: AG-IC14B66AGA6-FMC

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：第13世代 Intel Core i5-13600KF

メモリ：16GB DDR4 3200MHz SanMax

ストレージ：1TB - KIOXIA EXCERIA G2

グラフィックス：GeForce RTX 3060 GDDR6 12GB

電源ユニット：650W - 80PLUS GOLD - Silverstone Essential

ケース：Fractal Design Meshify 2 Compact Black TG Dark Tint

価格：219,800円

GC-I5G36M 型番: AG-IC14B66MGA6-A31