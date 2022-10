PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」のラインアップに、『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』『ドラゴンクエストビルダーズ2』『ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり』『グランド・セフト・オート:バイスシティ 決定版』『アサシン クリード オデッセイ』などが2022年10月18日より追加される。

また、PlayStation Plus「プレミアム」を対象とした「クラシックスカタログ」には、『龍が如く5 夢、叶えし者』『龍が如く4 伝説を継ぐもの』『龍が如く3』などが追加される。

なお、『グランド・セフト・オート:バイスシティ 決定版』は2023年2月20日までの提供予定だ。

「ゲームカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』(PS4)

『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』(PS4)

『ドラゴンクエストビルダーズ2』(PS4)

『ドラゴンクエストヒーローズ 闇竜と世界樹の城』(PS5/PS4)

『ドラゴンクエストヒーローズII 双子の王と予言の終わり』(PS4)

『グランド・セフト・オート:バイスシティ 決定版』(PS5/ PS4)

『NARUTO TO BORUTO シノビストライカー』(PS4)

『電車でGO!! はしろう山手線』(PS4(PS4))

『INSIDE』(PS4)

『アサシン クリード オデッセイ』(PS4)

『アサシン クリード クロニクル チャイナ』(PS4)

『アサシン クリード クロニクル インディア』(PS4)

『アサシン クリード クロニクル ロシア』(PS4)

『アサシン クリード III リマスター』(PS4)

『Assassin's Creed Syndicate』(PS5/PS4)

『ホホクム』(PS4)

「クラシックスカタログ」の追加タイトルは以下の通り。

『龍が如く5 夢、叶えし者』(PS3)

『龍が如く4 伝説を継ぐもの』(PS3)

『龍が如く3』(PS3)

『LIMBO』(PS3)

『リッジレーサーズ2』(PSP)

『ULTRA STREET FIGHTER IV』(PS3)

『Everyday Shooter』(PS3)



