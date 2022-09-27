デル・テクノロジーズは9月27日、AMD Ryzen Threadripper PROを搭載して圧倒的なパワーを実現したというワークステーションPC「New Precision 7865 タワーワークステーション」を発売した。構成を選択して注文できるCTOに対応しており、価格は822,720円から。
AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WXシリーズの搭載に対応し、最大構成では64コア128スレッドもの圧倒的な性能であらゆるワークフローに対応するというワークステーションPC。メモリは512GBまでの搭載に対応して幅広い拡張性を備えており、グラフィックスは用途に応じてRadeon ProシリーズとNVIDIA RTXシリーズから選択可能。NVLinkを活用して複数のNVIDIA RTXグラフィックスの搭載にも対応する。
ISV認定を取得して互換性の問題をクリアしたほか、AI ReadyやVR Ready認証も取得。デル独自の「ProDeploy Client Suite」「ProSupport」「ProSupport Plus」などサポートも充実させ、ビジネス利用にも向くとしている。最大構成の主な仕様は以下の通り。
New Precision 7865 タワーワークステーション
- OS：Windows 11 Pro, 日本語
- プロセッサ：AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
- メモリ：512GB 8x64GB DDR4 3200MHz RDIMM ECC
- ストレージ：M.2 NVMe 256GB～4TB
- グラフィックス：デュアル NVIDIA RTX A6000, 48GB GDDR6, NVLink
- 本体サイズ：W172.6×H414×D429mm